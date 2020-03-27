Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 27 марта, количество заболевших коронавирусом в мире превысило полмиллиона. В регионах нашей страны усиливается карантин, а Кабмин создает антикризисный штаб.
Таким образом:
- число заболевших коронавирусом в Украине по данным Минздрава увеличилось до 218;
- на данный момент подтверждены 5 летальных случаев, четверо выздоровели;
- власти страны закрывают границы для всех;
- в Украине создан антикризисный штаб;
- в областях начали перекрывать транспортное сообщение;
- десятки тысяч украинцев ждут возвращения на родину;
- в мире сообщили о второй волне пандемии;
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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