По состоянию на пятницу, 27 марта, количество заболевших коронавирусом в мире превысило полмиллиона. В регионах нашей страны усиливается карантин, а Кабмин создает антикризисный штаб.

Таким образом:

число заболевших коронавирусом в Украине по данным Минздрава увеличилось до 218;

на данный момент подтверждены 5 летальных случаев, четверо выздоровели;

власти страны закрывают границы для всех;

в Украине создан антикризисный штаб;

в областях начали перекрывать транспортное сообщение;

десятки тысяч украинцев ждут возвращения на родину;

в мире сообщили о второй волне пандемии;

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.