Государственный секретарь США Майк Помпео высказал мнение о том, что власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору, передает сайт Госдепа.

По его словам, США все еще хотят получить от Китая оригинальные образцы коронавируса, обнаруженные в Ухане.

"Вы припомните, что первые случаи этого коронавируса были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря. Они промедлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - заявил Помпео.

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