"Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019" - Помпео [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Майк Помпео высказал мнение о том, что власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019 года. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Ларри О'Коннору, передает сайт Госдепа.
По его словам, США все еще хотят получить от Китая оригинальные образцы коронавируса, обнаруженные в Ухане.
"Вы припомните, что первые случаи этого коронавируса были известны китайскому правительству, вероятно, уже в ноябре, но уж точно к середине декабря. Они промедлили с тем, чтобы информировать об этом всех в мире, включая Всемирную организацию здравоохранения", - заявил Помпео.
Ранее мы писали, что Великобритания начала клинические испытания вакцины от коронавируса.
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