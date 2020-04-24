В Оксфордском университете приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19. Ее протестируют на 1 110 добровольцах в нескольких городах Великобритании, сообщает сайт университета.

Вакцина под названием ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса, вызывающего простуду (аденовируса), в который внедрена часть генетического кода коронавируса. Ученые надеются, что с ее помощью организм человека начнет распознавать коронавирус и разовьет на него иммунный ответ, предотвращая проникновение в клетки и инфицирование.

В Оксфорде обещают представить результаты испытаний через несколько месяцев, максимум через полгода.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что во всем мире ученые разрабатывают около 70 вакцин против корановируса.