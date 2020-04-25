Україна готується до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні лідери громадських організацій покладали квіти до монументу ліквідаторам. За словами народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Королевської, 26 квітня - це привід нагадати владі, що вона має відновити соціальну справедливість щодо чорнобильців.

34 роки тому вони врятували Україну і світ від ядерної загрози. Тепер держава має віддати їм належне, - впевнена нардеп.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":