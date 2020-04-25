Захистити чорнобильців: "Опозиційна платформа - За життя" закликає повернути пільги ліквідаторам аварії на ЧАЕС - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Україна готується до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні лідери громадських організацій покладали квіти до монументу ліквідаторам. За словами народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Королевської, 26 квітня - це привід нагадати владі, що вона має відновити соціальну справедливість щодо чорнобильців.
34 роки тому вони врятували Україну і світ від ядерної загрози. Тепер держава має віддати їм належне, - впевнена нардеп.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Вы показали пример мужества и героизма - как, несмотря на все угрозы, можно объединиться и спасти мир и Украину. Спасибо вам за это. Мы никогда не забудем этой страшной трагедии и ваш героический подвиг. И сейчас, для всех живых героев - мы сделаем все, чтобы вернуть вам льготы и компенсации. Это люди с инвалидностью, те - кто борются за жизнь. Они сейчас вынуждены бороться за право жить в своей стране, получать медицинские услуги и борются за право выжить.
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