Под Херсоном сотни фермеров заблокировали трассу и требуют открыть рынки (видео) [ Редактировать ]
Несколько сотен фермеров вышли на акцию протеста в Херсоне. Они требуют от властей открыть рынки, закрытие на карантин, поскольку лишились заработков. Об этом сообщает "Укринформ".
Сельхозпроизводители собрались на Антоновском мосту, что на въезде в областной центр. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта. Один из аграриев привез в фургоне и сгрузил на проезжую часть огурцы. Таким образом, он негодует, что его продукция пропадает из-за закрытия рынков.
Фермеров возмущает, что в область ввозят свои товары крупные торговые сети типа "АТБ", в то время как местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты. В области продолжает работать только один продовольственный рынок - крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок "Нежданна" в Великих Копанях.
На место акции протеста прибыли около 70 полицейских. Они не пытаются очистить от людей проезжую часть, лишь разъясняют.ю что необходимо соблюдать дистанцию и носить защитные маски.
Председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев пообещал, что решит проблему, как только вернется из Киева.
Как сообщали "Подробности", по последним данным в Херсонской области коронавирус подтвержден у 87 человек.
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