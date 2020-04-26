За минувшие сутки в Украине зафиксировано 492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 9:00 26 апреля число инфицированных возросло до 8617. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении находится 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.