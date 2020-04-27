Google выпустил игровой дудл, который призывает оставаться дома [ Редактировать ]
Компания Google выпустила новый дудл, посвященный борьбе с коронавирусом. Он призывает пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.
Компания запустила серию новых дудлов, которая называется "Оставайтесь дома и играйте с популярными дудл прошлых лет".
Примечательно, что некоторые дудлы компании не только анимированные, но и сделаны в виде игры. Теперь каждый день на стартовой странице поисковой системы будет появляться один из старых дудлов с игрой.
27 апреля Гугл вспомнил о дудле 2017 года, который был посвящен 50-летию программирования для детей. Его выпустили 4 декабря 2017. Если на него нажать, появляется игра, в которой нужно собирать морковки.
В Google не сообщили, как долго такие дудлы будут появляться на стартовой странице поисковика. Отмечается, что вспомнить о старых игры решили в связи с тем, что из-за карантина люди продолжают много времени проводить дома и не знают, чем себя занять.
Ранее сообщалось, что Google выпустил дудл про гигиену рук.
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