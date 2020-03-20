Google выпустил дудл про гигиену рук [ Редактировать ]
Фото: Google/ Униан
Поисковая система Google создала новый интерактивный дудл, который посвящен "отцу" гигиены рук доктору Игнацу Земмельвейсу.
Известно, что доктор Земмельвейс ввел стандарты дезинфекции рук во время акушерских медицинских манипуляций.
Вопрос тщательного мытья рук сейчас очень актуален в мире в связи с пандемией коронавируса.
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