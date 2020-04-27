Популярный мессенджер Telegram работает над созданием технологии групповых видеозвонков. Ее планируют запустить до конца 2020 года.

Об этом говорится в блоге компании, пишет news.finance.ua.

Читайте также В Telegram появился бот загрязнения воздуха

В компании заявили, что режим глобальной изоляции указал на необходимость эффективных инструментов видеокоммуникации, но сейчас подобные сервисы предлагают что-то одно из двух - или безопасность, или удобство.

"Наша цель - объединить эти два качества в одном сервисе. Поэтому мы в этом году сфокусируемся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве соблюдение карантина будут контролировать через Telegram.

Также мы писали о том, что Facebook запускает сервис групповых видеозвонков.