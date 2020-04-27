В Telegram появится функция групповых видеозвонков [ Редактировать ]
Популярный мессенджер Telegram работает над созданием технологии групповых видеозвонков. Ее планируют запустить до конца 2020 года.
Об этом говорится в блоге компании, пишет news.finance.ua.
В компании заявили, что режим глобальной изоляции указал на необходимость эффективных инструментов видеокоммуникации, но сейчас подобные сервисы предлагают что-то одно из двух - или безопасность, или удобство.
"Наша цель - объединить эти два качества в одном сервисе. Поэтому мы в этом году сфокусируемся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве соблюдение карантина будут контролировать через Telegram.
Также мы писали о том, что Facebook запускает сервис групповых видеозвонков.
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