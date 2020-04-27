Кличко уволил Слончака [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского. Об этом он заявил на брифинге.
Кличко уволил Слончака за инцидент с полицейским.
"Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто представляет", - заявил он.
Он заявил, что чиновник должен отвечать за свои действия.
Ранее мы писали, что на взятке задержали первого замглавы КГГА.
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