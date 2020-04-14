На взятке задержали первого замглавы КГГА [ Редактировать ]
Во вторник, 14 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника на взятке. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Мужчина через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. СБУ задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.
Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов.
Также в здании КГГА проводятся обыски.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
по теме
На въезде в Киев людям будут мерить температуру
С 16 апреля на въездах в Киев водителям и пассажирам автотранспорта будут измерять температуру
Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтеров - Тимченко
Сейчас государство должно решить, нужны ли ей работающие шахты, где заняты 90 тысяч людей, и поступающие от угольной отрасли налоги в бюджет
МВФ ожидает резкое падение экономики Украины
В отчете МВФ сделали прогноз по падению экономики в Украине
Курс валют на 14 апреля
На вторник, 13 апреля, Национальный банк Украины установил курс валют