Во вторник, 14 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника на взятке. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Мужчина через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

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Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. СБУ задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.

Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов.

Также в здании КГГА проводятся обыски.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.