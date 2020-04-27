"Продуктовые рынки будут работать с соблюдением санитарных норм" - Шмыгаль [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что из-за карантина в Украине продуктовые рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм, а за их нарушение будет установлена ответственность. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.
"Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", - отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что за нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплаты таможенникам. Также мы писали о том, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.
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