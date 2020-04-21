В Украине увеличили минимальную помощь по безработице до 1000 гривен [ Редактировать ]
Минимальная помощь по безработице во время карантина в Украине увеличена на 350 гривен до 1 000 гривен. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривен до 1 тысячи гривен", - говорится в сообщении.
Данное решение применяется с начала объявления карантина (с 12 марта - ред.), и будет действовать в течение 30 календарных дней после его окончания.
Минимальный размер пособия по безработице повышен для:
- для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам (например, прогул);
- для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;
- для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.
Всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.
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