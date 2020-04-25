Кабинет министров Украины принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году и позволяет повысить им зарплаты на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Отмечается, что постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

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"Лица, находящиеся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ДТС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности фонда заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу Гостаможни.

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