Падение в первом квартале еще недавно развивавшихся отраслей экономики подтверждает тот факт, что экономический кризис в Украине начался еще до карантина. Теперь же, по словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, наша страна переживает экономическое падение, для выхода из которого нужны быстрые и решительные меры.

"В первом квартале обвалилась подавляющая часть секторов экономики. Даже сельское хозяйство, которое пару лет подряд демонстрировало рост, сократило объемы производства на 1,8%, причем падение произошло сразу в 18 регионах страны. То есть дело не в карантине, которого в первые два с половиной месяца не было и который меньше всего касается аграриев: страна вошла в глубокий экономический кризис, который теперь еще и усугубляется карантином", - считает Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что падение наблюдается во всех подотраслях промышленности, смежных с сельским хозяйством: на 45,0% уменьшилось производство тракторов, на 41,2% - культиваторов, на 29,0% - косилок, на 43,8% других сельскохозяйственных машин. Сократилось производство замороженной курятины - на 34,2%, нерафинированного растительного масла - на 35,6% и яблочного сока на 59.9%.

"В целом промышленность начала падать еще в прошлом году. Но показатель первого квартала - минус 5,9% - подтверждает, что кризис углубляется. В Украине еще до карантина экономика демонстрировала отрицательные темпы роста. А нынешние ограничительные меры добивают ее", - объяснил народный депутат.

По его мнению, необходим четкий план выхода из карантина и восстановления экономической активности. Причем возобновление работы общественного транспорта и запуск объектов малого бизнеса должны стать его началом уже в ближайшее время.

"Нужно честно сказать обществу: наша экономика в катастрофическом состоянии, и Украина не может позволить себе ее длительный паралич. Чтобы выжить, нашей стране нужна не только качественная и доступная медицина, но и работающая экономика", - резюмировал Сергей Левочкин.