В Україні збільшать кількість тестів на коронавірус [ Редактировать ]
864 пацієнта одужали від коронавірусу в Україні. Смертей майже вчетверо менше - 220. Кількість інфікованих знизилася за останню добу: з 647 повідомлень про підозру на COVID-19 хворобу підтвердили у 392 людей, серед них 73 медика.
Всього за весь період в Україні зафіксовано понад 9 тисяч випадків хвороби. Найближчим часом у МОЗ планують збільшити кількість тестувань на коронавірус серед населення. Зараз їх проводять близько п'яти тисяч щодоби.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Завдання, яке стоїть на сьогодні - найближчим часом збільшити кількість на добу до 8-10 тисяч и далі продовжувати це збільшення, задля цього ми розгортаємо потужності наших лабораторій, підсилюємо їх лаборантами відповідними, яких ми навчаємо для того, щоб збільшити цю кількість тестувань.
по теме
578 випадків COVID-19 за добу: в Україні встановили новий антирекорд
В Україні станом на ранок 578 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом по країні 7170 випадків зараження. З них 187 летальні, 504 людини одужали.
У Києві через коронавірус переносять поминальні дні та закривають кладовища
Кількість людей, які одужали від коронавірусу в Україні продовжує перевищувати кількість летальних випадків. За останню добу 22 пацієнта одужали, померли 5
В Україні карантин не послаблюватимуть - Максим Степанов
Карантинні заходи в Україні послаблювати поки не збираються. Принаймні до 24 квітня, наголошують у МОЗ. Натепер, кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні 3 372
В Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус - Максим Степанов
325 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні станом на десяту ранку. Найбільш стрімке поширення хвороби - у Києві та Чернівецькій області. Там кількість недужих наближається до півтисячі
В Україні зафіксували 311 нових випадків зараження коронавірусом
Кількість летальних випадків і одужань від початку спалаху інфекції майже зрівнялась: 69 і 61 відповідно