864 пацієнта одужали від коронавірусу в Україні. Смертей майже вчетверо менше - 220. Кількість інфікованих знизилася за останню добу: з 647 повідомлень про підозру на COVID-19 хворобу підтвердили у 392 людей, серед них 73 медика.

Всього за весь період в Україні зафіксовано понад 9 тисяч випадків хвороби. Найближчим часом у МОЗ планують збільшити кількість тестувань на коронавірус серед населення. Зараз їх проводять близько п'яти тисяч щодоби.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: