Перше банкрутство. У Сполучених Штатах перша нафтовидобувна компанія заявила про нездатність виплатити борги. Що буде з іншими? Чи послідує за цим "ланцюгова реакція"? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією на нафтовому ринку.

Коли преса прогнозувала - "з такими цінами на чорне золото банкрутство видобувних компаній - питання часу", ніхто не думав, що часу настільки близького. Перший великий нафтовий бізнес офіційно повідомив владу про нездатність розрахуватися із боргами.

У техаської компанії Diamond Offshore активи на майже шість мільярдів доларів. Але борги уже перевищили два з половиною мільярди - і грошей немає. Торік ця фірма, у якій працюють дві з половиною тисячі нафтовиків, майже мільярд заробила! А зараз там скаржаться на різке погіршення ситуації через коронавірус і падіння цін і більше не можуть звести кінці з кінцями.

Питання тепер в тому, чи буде "ланцюгова реакція". У інших компаній - який запас міцності? За таких цін на нафту скільки протримаються?

Травневі ціни взагалі були "мінусові"; барель нафти Brent із поставкою у липні сьогодні продавали за 19 доларів. І це при тому, що ціна 10 доларів (варто їй протриматися) - автоматично означає банкрутство всіх до єдиного американських виробників.

А поки нафта дешева її масово скуповують трейдери. Стурбована американська берегова охорона навіть пост в Фейсбуці розмістила. Скаржаться на, ось дивіться, небачене скупчення танкерів біля узбережжя Каліфорнії.

Біля Лонг-Біч і Лос-Анджелесу акваторія просто забита величезними теплоходами, що мали б перевозити чорне золото, але зараз використовуються для її зберігання, бо на суходолі - місця вже немає. А The Wall Street Journal пише, що така ж ситуація і біля берегів Мальти, і у Південній Африці. Тільки зараз "на воді" тримають 150 мільйонів барелів - це вдесятеро більше, ніж Україна за рік добуває.

Нафтотрейдери сподіваються заробити. Кажуть: пройде карантин, мине епідемія - і попит на нафту (а отже і ціни) підскочать. От тільки всі розрахунки не беруть до уваги вірогідність "другої хвилі"епідемії, про яку попереджують лікарі. Якщо вона прийде восени і знову зупинить промисловість - буде нова низка банкрутств, платити за фрахт танкерів буде дорожче, ніж нафту за борт вилити.

У цій "ситуації з багатьма невідомими" Білий дім розмірковує, як врятувати галузь. Запропонують пільгові кредити. Втім, міністр фінансів країни в ефірі Fox News.

Чітко пообіцяв: за бюджетні гроші нафтову галузь не рятуватимуть. А ще оприлюднив власний прогноз.

Стівен Мнучін, міністр фінансів США:

Ми почнемо відкривати економіку у травні-липні. І побачимо реальне зростання вже у серпні-вересні.

І складно сказати, чого більше в його словах - економічних розрахунків, чи бажання за цих умов заспокоїти ринок і країну загалом.