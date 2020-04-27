Под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
Вспышку заболеваний коронавирусом зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаев заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.
Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не имел. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестировали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.
Согласно решению Кабинета министров, указанное общежитие определено как изолятор.
"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - отметил врио руководителя области Василий Володин.
Читайте также. на 27 апреля в мире заражены коронавирусом более 3 миллионов человек. От COVID-19 погибли уже более 200 тысяч человек.
по теме
Лечение больных коронавирусом: Кабмин утвердил тарифы
Правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19
Выход из карантина: Зеленский назвал два главных условия
В четверг, 23 апреля, президент Украины обратился к жителям страны, записав видео
В Украине будут производить лекарство от коронавируса
Многие страны запретили его экспорт, чтобы быть готовыми к большим вспышкам COVID-19
Новая неделя борьбы с коронавирусом: Зеленский обратился к украинцам
Минздрав получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства
Житель Тернопільщини на обсервації скоїв самогубство
39-річний чоловік був на обсервації в міській лікарні - він повернувся з-за кордону в середині квітня, був одружений, мав 4 дітей. Втім, у лікарні його ніхто не відвідував