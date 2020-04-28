Штат Нью-Йорк став першим, де через карантин скасували президентські праймериз, тобто передвибори кандидатів. Водночас проміжні вибори в Конгрес і в законодавчі органи - у штаті відбудуться без змін.

Також чинний Глава Білого дому заявив, що ніколи не думав про зміну дати майбутніх президентських виборів.

Нагадаю, наступного лідера Сполучених Штатів американці обиратимуть третього листопада. Головні претенденти на посаду глави держави - Джозеф Байден - від демократів та Дональд Трамп - від республіканців.