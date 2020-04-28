Поки весь світ на ізоляції, природа відновлюється. У каналах Венеції, наприклад, можна побачити медуз, і крабів. Зануритися в підводний світ спорожнілого міста - пропонуємо далі.

"Вода у каналах Венеції очистилася настільки, що туди повернулися дельфіни". Нещодавно ця обнадійлива новина облетіла всі медіа та виявилася фейком. Це відео насправді зняли на Сардинії, за 900 кілометрів від міста на воді. "Венеційські дельфіни"- стали приводом для карантинних жартів. У соцмережах тепер чекають на повернення динозаврів і роблять власні світлини того, як природа буцімто відновлюється.

Та підводний світ Венеційської лагуни дійсно багатший, ніж здавалося раніше. Італійські зоологи пояснюють: завдяки карантину з'явилася унікальна нагода розширити свої знання про нього.

Андреа Мангоні, зоолог:

Флора і фауна у венеційській лагуні зовсім не змінилася за час карантину. Змінилося те, що ми тепер можемо краще роздивитися мешканців каналів, які увесь час тут жили. Вода дійсно стала прозорішою, видно на 50-60 сантиметрів углиб, а подекуди й на метр.

Брудна вода в каналах давня проблема. І місцеві жителі, і туристи, зливають туди нечистоти, викидають сміття. Та найбільше шкоди завдає водний транспорт. Туристів щороку приїздить у сто разів більше, ніж місцевого населення. Тож водні магістралі зазвичай ущерть заповнені човнами, які здіймають мул. А від поверхні води до дна в центрі міста усього кілька метрів, тож не дивно, що ані риби, ані інші морські створіння не наважуються оселятися там. Андреа Мангоні каже: за 20 років своєї роботи у Венеції, не бачив такої чистої води.

Андреа Мангоні, зоолог:

Тварини, яких раніше можна було зустріти лише у широких і глибоких каналах, зараз переселилися ближче до центру міста. Адже їх тепер не тривожать гондоли і моторні човни.

Дно вкрили різнобарвні водорості, з моря до міста не бояться запливати медузи і цілі зграї риб, на відео потрапив навіть восьминіг.

Марко Сіговінві, дослідник Інституту океанографії Венеції:

Зменшилася не лише кількість транспорту на каналах,- а й забруднення, яке спричиняли човни. А також упав рівень шуму. Раніше гуркіт моторів і гамір натовпу відлякував багатьох морських істот.

Учені не гають часу, намагаються зафільмувати підводні пейзажі, порівнюють їх з кораловими рифами. Та кажуть - краса недовговічна. Щойно завирує життя на поверхні, підводне буяння знов зникне під шаром мулу.