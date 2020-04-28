Коронавирус несет серьезную опасность для мозга - вирусолог [ Редактировать ]
Вирусолог из Университета Кента в Великобритании Джереми Россман обнаружил, чем новый штамм коронавируса для мозга человека. Об этом сообщает The street.
Так, по его словам, он вызывает неврологические симптомы. Оказалось, что COVID-19 способен поражать также центральную нервную систему и головной мозг.
Также сообщается о случаях развития у пациентов с коронавирусом синдрома Гийена-Барре. В таком случае иммунная система ошибочно атакует клетки периферических нервов вместо вируса.
Заболевание может привести к мышечной слабости, а затем к параличу. Также зафиксировано развитие тяжелого энцефалита с воспалением и отеком мозга, спровоцированного коронавирусной инфекцией.
Ученый отметил, что неврологические симптомы различной тяжести зафиксированы у 36% заразившихся COVID-19. К ним относятся головная боль и головокружение, потеря вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. В некоторых случаях часть симптомов сохранялась после выздоровления.
Неврологические симптомы появляются из-за воздействия вируса на нервные ткани, или из-за бурной деятельности иммунной системы.
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