В Украине надеются на скорый выход из карантина. Так, Кабинет министров разработал четкий план, который состоит из 5 этапов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Telegram.

"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".

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По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Этап 1: Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов

В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.

Снятие ограничений:

Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

Часть объектов индустрии красоты;

Тренировки в командных видах спорта;

Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

Кафе (обслуживание на вынос);

Автомойки, веломагазины, велопрокат;

Нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Этап 2: Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.

Снятие ограничений:

Бытовое обслуживание населения;

Восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;

Заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

Кинотеатры под открытым небом;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Отели;

Восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

Ранее в КГГА рассказали, сколько киевлян отправились в отпуск из-за коронавируса.