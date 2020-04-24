Завершение карантина: обнародован подробный план [ Редактировать ]
В Украине надеются на скорый выход из карантина. Так, Кабинет министров разработал четкий план, который состоит из 5 этапов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Telegram.
"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".
По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Этап 1: Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов
В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.
Снятие ограничений:
- Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- Часть объектов индустрии красоты;
- Тренировки в командных видах спорта;
- Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- Кафе (обслуживание на вынос);
- Автомойки, веломагазины, велопрокат;
- Нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Этап 2: Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы
В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.
Снятие ограничений:
- Бытовое обслуживание населения;
- Восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;
- Заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
- Кинотеатры под открытым небом;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Отели;
- Восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.
Ранее в КГГА рассказали, сколько киевлян отправились в отпуск из-за коронавируса.
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