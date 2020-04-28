Когда в Украине закончится эпидемия коронавируса: ученые назвали сроки [ Редактировать ]
В Украине эпидемия коронавируса может завершиться до 8 июня 2020 года. Такой прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.
В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели.
Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.
Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.
Стоит отметить, что графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. На сегодня можно ознакомиться с прогнозами доя 87 стран.
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