Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко назвал предварительную дату выхода города из карантина. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Так, по его словам, это будет 12 мая.

В частности, мэр назвал главное условие начала поэтапного ослабления карантина в Киеве.

"Первый этап ослабления мы начнем, если на 12 мая не будет резкого роста количества заболевших. Поэтому следующие две недели будут для нас всех решающими", - заявил Кличко и призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения.

Также мэр города рассказал о том, как будут ослаблять карантин и что откроют в первую очередь.