Ослабление карантина в Киеве: Кличко назвал предварительную дату [ Редактировать ]
Во вторник, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко назвал предварительную дату выхода города из карантина. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Так, по его словам, это будет 12 мая.
В частности, мэр назвал главное условие начала поэтапного ослабления карантина в Киеве.
"Первый этап ослабления мы начнем, если на 12 мая не будет резкого роста количества заболевших. Поэтому следующие две недели будут для нас всех решающими", - заявил Кличко и призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения.
Также мэр города рассказал о том, как будут ослаблять карантин и что откроют в первую очередь.
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