Лесной пожар в Чернобыльской зоне локализовали [ Редактировать ]
Стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние две ячейки пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.
"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.
Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Паришовском и Лубъяновском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ).
В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.
Ранее сообщалось, что под Житомиром спасатели локализировали лесной пожар.
по теме
В Чернобыльской зоне вспыхнули торфяники
На востоке зоны обязательного отселения уже сгорели три села
В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар
Причиной возобновления пожара является сильный ветер
Пожар в Чернобыльской зоне: за сутки авиация сбросила 236 т воды
Пожары все еще продолжаются
Пожары в Чернобыльской зоне: для ликвидации огня задействовали вертолеты
В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров
Пожары в Чернобыльской зоне: Кабмин выделил 100 млн грн на тушение
На сегодня к тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек