Стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние две ячейки пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - заявили в ГСЧС.

Среди прочего, продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Паришовском и Лубъяновском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что под Житомиром спасатели локализировали лесной пожар.