Несмотря на приход атмосферного фронта, который принес дожди на большую часть Украины, в Житомирской и Киевской областях продолжают гореть леса. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в лесных массивах Овруцкого района Житомирской области локализованы, но продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники.

Пожар вблизи села Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован. Огонь уничтожил растительность на площади в 200 га.

В Киевской области спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов возгорания в районе сел Кривая Гора, Рудьки и Буряковка. Наблюдается тление пеньков, остатков древесины и торфяников. К тушению пожаров привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных показателей (Киев - 0,015 мР/ч., Киевская область - 0,011 мР/ч).