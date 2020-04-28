Стало известно, что составление списков на обмен пленными осложняется тем, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не допускают представителей Красного Креста. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает сайт президента.

По его словам, власти работают над возвращением всех пленных украинцев. Он также отметил, что согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию, - напомнил Ермак.

На встрече с родными пленных также поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Смотрите также список обмена пленными.