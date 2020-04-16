В четверг, 16 апреля, произошел обмен пленными на Донбассе, в ходе которого были освобождены 20 человек. Список освобожденных опубликовал Офис президента.

Так, в Донецкой области были освобождены:

Алакоз Александр (гражданский)

Гриненко Николай (военный)

Илюхин Николай (гражданский)

Карась Владимир (правоохранитель)

Костев Евгений (гражданский)

Помеляйко Александр (гражданский)

Садовский Александр (гражданский)

Сирык Вадим (гражданский)

Шайдов Виктор (военный)

В Луганской области:

Желдак Виталий (гражданский)

Можаев Валентин

Мироныч Сергей

Полозов Николай (гражданский)

Попова Алевтина (гражданская)

Русинов Сергей (гражданский)

Сливка Иван (гражданский)

Сливка Александр (гражданский)

Табачный Александр (гражданский)

Штиль Александр (гражданский)

Яковенко Александр (гражданский)

Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.