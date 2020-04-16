Обмен пленными: опубликован список [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, произошел обмен пленными на Донбассе, в ходе которого были освобождены 20 человек. Список освобожденных опубликовал Офис президента.
Так, в Донецкой области были освобождены:
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (правоохранитель)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Садовский Александр (гражданский)
- Сирык Вадим (гражданский)
- Шайдов Виктор (военный)
В Луганской области:
- Желдак Виталий (гражданский)
- Можаев Валентин
- Мироныч Сергей
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.
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