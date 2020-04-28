Цього четверга - 30 квітня - відбудеться відеоконференція глав МЗС нормандського формату. Всі сторони дали згоду. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що вже давно назріла потреба в розмові міністрів, оскільки - цитую - "рішення паризького нормандського саміту пробуксовують".

Українська сторона вважає, що виконання попередніх домовленостей стане підґрунтям наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.