Глави МЗС нормандського формату проведуть відеоконференцію [ Редактировать ]
Цього четверга - 30 квітня - відбудеться відеоконференція глав МЗС нормандського формату. Всі сторони дали згоду. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що вже давно назріла потреба в розмові міністрів, оскільки - цитую - "рішення паризького нормандського саміту пробуксовують".
Українська сторона вважає, що виконання попередніх домовленостей стане підґрунтям наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.
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