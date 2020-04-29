Пожежу у Поліському заповіднику локалізували - ДСНС [ Редактировать ]
На Житомирщині рятувальники локалізували пожежу на території Поліського природного заповідника. Про це повідомили в ДСНС.
Напередодні в Олевському районі спочатку зайнялася трава, згодом полум'я поширилося на ліс. За допомогою авіації рятувальники загасили верхів'я дерев. Горіння лісової підстилки та сухої деревини досі приборкують.
А от лісову пожежу у Зоні відчуження локалізували. Надзвичайники кажуть, напередодні взяли під контроль два останні осередки займання. Продовжують гасити і тління торфу та пеньків.
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