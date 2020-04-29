От коронавируса в Тернопольской области умер священник, который тайно проводил богослужения. Об этом в Facebook сообщил глава Шумской районной государственной администрации Виталий Кудлак.

По его словам, на 27 апреля в районе было два новых летальных случая. Один из них - священник из села Потуторов, который проводил тайные богослужения в частном доме с участием прихожан.

"Была проведена огромная работа нашими медиками и другими службами по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов. Эти образцы отправили в лабораторию в Тернополь", - отметил Кудлак.

Он также добавил, что его госпитализировали в тяжелом состоянии, но медики не смогли спасти священника.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

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