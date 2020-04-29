Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

Читайте также Когда в Украине закончится эпидемия коронавируса: ученые назвали сроки

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сообщил Степанов.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.