В Украине изменили протокол лечения COVID-19 [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.
"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сообщил Степанов.
Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.
по теме
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 9000
За сутки зафиксировано 392 новых случая
Коронавірус в Україні: оновлена статистика
У боротьбі з COVID-19 приємний рекорд - за минулу добу одужав 181 українець
На Буковині масово звільняються медпрацівники
Навантаження витримують не всі - з лікарень звільнилося понад 160 медпрацівників. І така ситуація не лише у Чернівецькій області. Масове зараження та звільнення лікарів зараз по всій Україні
В Украине начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу - МОЗ
Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику