Конституционный суд Украины начал рассмотрение закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Сообщается, что сегодня Большая палата КСУ начала рассмотрение дела о соответствии закона об отмене депутатской неприкосновенности Конституции Украины. На заседании судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что конституционность этого закона оспаривается, поскольку его принятие Верховной радой якобы прошло с нарушением процедуры рассмотрения и принятия.

Для обеспечения полного и объективного рассмотрения КСУ направил запросы президенту, Раде, Кабмину и Министерству юстиции.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.