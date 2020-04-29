Отмена депутатской неприкосновенности: в КСУ снова взялись за закон [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины начал рассмотрение закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщается на сайте КСУ.
Сообщается, что сегодня Большая палата КСУ начала рассмотрение дела о соответствии закона об отмене депутатской неприкосновенности Конституции Украины. На заседании судья-докладчик Виктор Кривенко сообщил, что конституционность этого закона оспаривается, поскольку его принятие Верховной радой якобы прошло с нарушением процедуры рассмотрения и принятия.
Для обеспечения полного и объективного рассмотрения КСУ направил запросы президенту, Раде, Кабмину и Министерству юстиции.
"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.
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