Кожен п'ятий без роботи. Білий дім оприлюднив прогноз - через коронавірус безробіття в країні може сягнути небаченого рівня. Чому все так серйозно? І що робитиме Дональд Трамп? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації.

Кожного дня інформагентства повідомляють про чергові звільнення. Ось заводи Форда відзвітували про збитки у два мільярди доларів - лише за перший квартал. За таких умов людей їм не зберегти - будуть скорочення.

Популярний сервіс замовлення таксі Uber, який давав тимчасову роботу тим, кого звільнили з інших підприємств, щоб вижити, люди сідали за кермо, оголосив про скорочення персоналу на 20%. Стільки працівників не треба, коли через карантин життя майже завмерло.

І навіть попри плани Білого дому вже із травня поступово відкривати країну, американський бізнес має настільки серйозні збитки, що не зможе швидко взяти назад на роботу всіх, кого перевели на мінімальну оплату або взагалі звільнили. Заощаджуватимуть в першу чергу на людях і це призведе до небачених наслідків, у команді Трампа це зараз визнали публічно.

Радник президента з питань економіки в ефірі CNN озвучив і свіжі цифри, безробітних вже зараз 26 мільйонів, і уперше оприлюднив прогноз, який шокував Америку.

Кевін Хассетт, старший радник президента США:

Думаю, що до червня ми побачимо показники безробіття в межах 16 - 20 відсотків. І це ситуація, якої ми не бачили з тридцятих років минулого сторіччя.

І це при тому, що до коронавірусної епідемії безробіття в штатах майже не було, а зараз його рівень - менше п'яти відсотків.

Всім здавалося, часи Великої депресії, коли 25% американців -рекорд для Америки - були без роботи, а вчорашні банкіри підмітали вулиці, аби лише прогодувати родину, - давно вже історія, яка ніколи не повториться. Але зараз самі ж чиновники наводять це порівняння. І це ще раз доводить, наскільки все серйозно.

Саме тому Дональд Трамп і тисне на місцеву владу, щоб скоріше відкривали крамниці і ресторани. Прагне хоч частину робочих місць зберегти. Але це теж не сильно допоможе.

Останні прогнози з Wall Street - Америка втратить 40% свого ВВП. Тому повторення Великої депресії не буде, все ж таки часи не ті, економіка міцніша, але навіть команда Трампа, де завжди показово випромінювали оптимізм, тепер попереджає, що варто готуватися до складного періоду.