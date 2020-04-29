В селе Давыдов Львовской области зафиксировали более 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

По его словам, в населенном пункте осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка.

Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт.

При этом глава ОГА добавил, что в поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Жители, которые контактировали с больными, находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев. Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.