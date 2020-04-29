Во Львовской области зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В селе Давыдов Львовской области зафиксировали более 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
По его словам, в населенном пункте осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка.
Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт.
При этом глава ОГА добавил, что в поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Жители, которые контактировали с больными, находятся на самоизоляции.
Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев. Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.
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