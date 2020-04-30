Женщина ходила с головой ребенка по улице / Фото: стоп-кадр из видео

В четверг, 30 апреля, в Харькове, на Полтавском шляхе, задержали голую женщину, которая шла с ножом и пакетом с отрезанной головой. Об этом сообщает полиция .

30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Отмечается, что женщина отказалась общаться с полицейскими, ее доставили в отделение.

В 8:25 из службы 102 в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

По предварительным данным, задержанная является матерью девочки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

ВНИМАНИЕ! КАДРЫ 18+ И МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ПСИХИКИ

Ранее сообщалось, что под Донецком мужчина убил косой знакомого.