Мэр Киева Виталий Кличко дал мастер-класс и показал украинцам, как правильно стричься. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Так, мэр постриг сам себя и поделился видео в популярной сети.

Ранее мы писали о том, что Кличко уволил Слончака.