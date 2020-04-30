Кличко постриг сам себя и показал видео в TikTok [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко дал мастер-класс и показал украинцам, как правильно стричься. Соответствующее видео появилось в TikTok.
Так, мэр постриг сам себя и поделился видео в популярной сети.
@klitschko.v
Зранку причепурився🙂 ##haircutchallenge ##стрижкавдома♬ CORONA VIRUS - ANDY ZAVALA
Ранее мы писали о том, что Кличко уволил Слончака.
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