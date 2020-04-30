Чехия заявляет о победе над распространением коронавируса [ Редактировать ]
Чешской республике удалось взять под контроль распространение коронавируса, поэтому власти продолжит "осторожно" открывать экономику. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Reuters.
За последние восемь дней в стране зарегистрировано меньше ста новых случаев заражения и постепенно снижается количество инфицированных. Минздрав Чехии заявляет, что скорость размножения вируса упала до 0,7. Это означает, что каждый недавно зараженный человек передает инфекцию менее чем одному человеку. По прогнозам, в конце мая будет зарегистрировано 7 900–9 700 случаев инфицирования, тогда как на утро четверга в стране было 7 581 заболевших.
В Чешской Республике также наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. В среду в больницах находилась 348 человек, тогда как 9 апреля, когда зафиксирован пик - 446. От инфекции скончались 227 человек, что соответствует показателю 21 смерть на миллион человек.
Позитивная динамика побудила власти начать "размораживать" сферу торговли и рынок услуг. Правительство под давлением бизнеса и населения сняло большинство ограничений на передвижение и ускорило открытие магазинов и услуг. Кроме того, в стране заработала в обычном режиме система здравоохранения, которая до недавнего времени была ограничена оказанием лишь неотложной медицинской помощи.
В понедельник, 4 мая, вновь будут открыты магазины площадью до 2500 кв. м. С 11 по 25 мая будет проходить следующий этап снятия ограничений. Между тем школы в Чехии будут закрыты до начала сентября. Правительство обязывает людей носить защитные маски в публичных местах и продолжает запрет на большие публичные собрания.
"Пока что мы не видим негативной тенденции в результате предыдущих ослаблений. Мы будем действовать осторожно, постепенно на следующих этапах. Я считаю, что мы на правильном пути», - сказал глава Минздрава Чехии на телевизионной пресс-конференции.
Правительство надеется, что системы отслеживания контактов зараженных людей, а также их перемещений, будет достаточно, чтобы сдерживать новые вспышки коронавируса без необходимости повторного введения общих ограничений.
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