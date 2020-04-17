На территории ЕС разработали приложение для смартфонов, которое будет помогать гражданам не заразиться коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

По информации, решение о создании приложения было принято, чтобы предотвратить заражение людней COVID-19, путем отслеживания цепочки контактов граждан между собой.

"Такие приложения по отслеживанию контактов могут быть полезными для сдерживания коронавируса. Но предпосылкой для их применения является строгое соблюдение защиты прав человека", - отмечается в сообщении.

Известно, что граждане как здоровые, так и зараженные будут иметь анонимные аккаунты в сети.

Напомним, в Украине создали мобильное приложение, в котором будут контролировать передвижение и самоизоляцию граждан.