Превентивные меры: создано приложение для профилактики коронавируса (видео) [ Редактировать ]
На территории ЕС разработали приложение для смартфонов, которое будет помогать гражданам не заразиться коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
По информации, решение о создании приложения было принято, чтобы предотвратить заражение людней COVID-19, путем отслеживания цепочки контактов граждан между собой.
"Такие приложения по отслеживанию контактов могут быть полезными для сдерживания коронавируса. Но предпосылкой для их применения является строгое соблюдение защиты прав человека", - отмечается в сообщении.
Известно, что граждане как здоровые, так и зараженные будут иметь анонимные аккаунты в сети.
Напомним, в Украине создали мобильное приложение, в котором будут контролировать передвижение и самоизоляцию граждан.
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На ресурсе будут публиковать данные про пути распространения и актуальную информацию про COVID-19.