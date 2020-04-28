В Чехии продлили режим режим чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Фото: карантин / strana.ua
Стало известно, что в Чехии депутаты парламента приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за пандемии коронавируса, до 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Палаты депутатов в Twitter.
Правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем и министром здравоохранения Адамом Войтехом настаивало на продлении чрезвычайного положения до 25 мая.
Ранее мы писали, что Словакия ослабляет карантин.
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