Робота за змістом. Верховна Рада сьогодні впритул наблизилася до славнозвісного "банківського" закону. Щоправда, сам документ ще не чіпали, але зробили важливі підготовчі кроки - проголосували за так звану "особливу процедуру" розгляду. Як це спростить роботу над законопроектом, та чим ще спростять життя українців - далі в сюжеті.

Коли депутати вирішили піти на карантин і збиратися лише на позачергові засідання - планували що розглядатимуть лише термінові законопроєкти, для боротьби з наслідками коронавірусу. А зараз на порядку денному купа постанов, ратифікацій, змін до законів, хоча вся Україна кілька тижнів чекає лише одного - голосування за банківський законопроєкт.

Документ таки внесли до порядку денного. Під нього навіть перекроїли регламент, аби скоротити час на розгляд. Втім в порядку денному - він чи не в кінці переліку. А поки що засідання навіть розпочати повноцінно не можуть, бо половина депутатів в залі без масок.

"Вдягніть будь-ласка маски, хто їх не має - можете піти погуляти".

І коли обранців вдалося вгамувати входять вже в звичний турборежим. Без обговорення голосують за зменшення партійних застав під вибори. І звертаються до європейських країн, аби ті вчергове засудили російську агресію.

Соломія Бобровська, народний депутат, "Голос":

Ця заява яка покликана звернути увагу на те, що відбувається в Україні, а саме ми як ніхто інший має звертати увагу на те і боронити свої рубежі і суверенність, повинні підтримати українців і подати руку допомоги і інформування, що війну ніхто не відміняв в період карантину і в період коронавірусу.

Ахтем Чийгоз, народний депутат, "Європейська солідарність":

Сподіваюся що ця постанова буде початком активної діяльності парламенту України на міжнародних майданчиках де нажаль відсутня якась платформа для обговорення деокупації Криму. треба чітко розуміти, що затягування часу це людські втрати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я зараз уявляю собі європейських парламентарів, які кожен день борються з коронавірусом і не вже хтось в залі думає що вони з таким нетерпінням чекають цієї постанови коли кожна країна бореться за себе.

Постанову схвалили. І беруться слухати звіт тимчасової слідчої комісії, щодо вибухів на складах боєприпасів. Зокрема в Балаклії. Голова комісії заявляє і про тиск на експертів і про нові версії вибухів.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Це були снаряди які заклали на території арсеналу як тільки таки висновок отримали дуже швидко всіх людей почали на них тиснути і перекинули на іншу експертизу в Київ, яка прийшла до цього висновку про безпілотник. Потрібно перше забрати слідство з Харкова до Києва по друге потрібно провести незалежну повторну комплексну експертизу по третє зробити цей процес максимально транспарентним і відкритим до суспільства.

В опозиції ж стверджують, порядок денний, за яким працює парламент - зовсім не те, чого чекають українці.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Абсолютно бесполезное заседание парламента, поскольку единственный содержательный вопрос касался банковского закона - так называемого "антиприватовского". Все остальное не имело ничего общего с тем, что нужно стране и обществу: а это повышение социальных стандартов, изменение структуры экономики, изменение экономической политики - ничего из этих вопросов не рассматривалось. "Оппозиционная платформа - За Жизнь" предлагала сегодня рассмотреть постановление о праздновании 9 мая, но большинство из "Слуги народа" также заблокировало этот вопрос.

До речі такий законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы будем бороться за то, чтобы это постановление было, чтобы за него проголосовали, потому что это великая Победа, 75-летняя годовщина. Это грандиозный праздник. Да, в карантин он будет иметь свои особенности. Но мы сделаем все, чтобы ветераны, которые остались в живых и люди, которые это празднуют, почувствовали этот праздник, почувствовали величие Победы. И естественно, что мы будем требовать, чтобы это постановление было проголосовано в парламенте.

На другій годині засідання нардепи зрештою беруться за банківський законопроект. Точніше, - голосують спецпроцедуру, аби скоротити час на розгляд.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Цей закон потрібен Україні, щоб у нас не забрали ті банки в які українські платники податків вклали мільярди нам кажуть що потрібні ці зміни в регламент були, спецпроцедура, щоб побороти поправковий спам, саботаж, а хто його влаштував, автори 14 тисяч, правок 16 тисяч правок - слуги народу.

Це питання розкололо парламент. В опозиції взагалі закликали не йти на повідку у кредиторів, а ухвалення банківського законопроекту - одна з вимог МВФ для надання чергового траншу Україні.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

С таким упорством, как власть пытается любой ценой получить транш МВФ, причем непонятно сколько 2-4-10 миллиардов, речь идет об открытии новой программы, которая будет состоять из траншей и какой транш мы успеем получить за все хотелки и МВФ, и всемирным банком и фондом Сороса - и вообще, в результате внешнего управления мы не знаем, я думаю появятся новые требования и я думаю мы скоро о них узнаем.

А от "Європейська солідарність" взагалі заблокувала трибуну, бо ж побачили порушення регламенту

Та врешті спецпроцедуру проголосували. Тепер комітет сформує рекордні 16 тисяч поправок за тематичними блоками, за які і будуть голосувати. А законотворці зможуть представити в залі обмежену кількість зауважень - п'ять від фракції. І по одній від позафракційних. Тож вже наступного тижня в серіалі під назвою "Банківський закон" - може статися фінальне голосування.