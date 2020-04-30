У Москві обмежили в'їзд і виїзд через коронавірус

Більшість хворих у Москві, майже 15 тисяч. Днями в'їзд і виїзд з міста обмежили. З 30 березня там зачинені громадські місця. Відучора з дому не можна виходити без дозволу від мерії, який видається онлайн, за нагальної потреби