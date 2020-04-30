У прем'єр-міністра Росії діагностували коронавірус [ Редактировать ]
Коронавірус діагностували у прем'єр-міністра Росії Міхаіла Мішустіна. Про це заявив сам очільник уряду. Поки ж виконувати прем'єрські обов'язки буде віцепрем'єр Андрій Білоусов.
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