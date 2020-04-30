уряд Сполучених Штатів узявся рятувати нафтову галузь. Дональд Трамп проанонсував масштабний план, який підпише днями. Його адміністрація якомога швидше має сприяти наповненню державних резервів, поки "чорне золото" дешеве. Дмитро Анопченко стежить із Вашингтона за ситуацією на енергетичному ринку.

Свіжий звіт Міжнародної енергетичної агенції називає пандемію найбільшим шоком для енергоринків з часів Другої світової. Цифри вражають! Попит на нафту, газ та вугілля цього року знизиться на планеті в середньому на 6%. Для порівняння - це стільки ж, як щороку використовувала Індія, третій за обсягом енергоринок світу. Найбільше попит падає в Євросоюзі і у Сполучених штатах.

І поки нафта не потрібна промисловості, її скуповує американський уряд. Поповнює резерви - доки дешево.

На урядовій нараді в Білому домі міністр фінансів США повідомив: розглядають можливість ще кілька сотень мільйонів барелів у державні сховища закачати.

Стівен Мнучін, міністр фінансів США:

Ми вивчаємо багато варіантів дій, ми підтримуємо контакти із багатьма людьми по всьому світу. І президент вирішив, що саме так ми будемо захищати інтереси національної безпеки і робочі місця.

Формуючи резерви уряд ще і заробляє. Тримають у державних сховищах нафту від комерційних компаній, одержуючи за це гроші, які згодом витрачають на чергове поповнення власних запасів.

Трамп також проанонсував ухвалення антикризового плану для нафтовиків. Зізнався - попит на їхню продукцію зменшилася наполовину. Визнає проблеми, але вважає, що "монстри" цього бізнесу - найбільші компанії Америки, - протримаються і виживуть. Тим більше якщо Білий дім допоможе.

Всі деталі проанонсують найближчими днями. Але є принциповий момент - благодійності не буде. Тобто гроші платників податків безкоштовно "вливати"у нафтовий бізнес не збираються. Трамп все ж таки бізнесмен, тому і розглядає варіант, щоб в обмін на державні гроші нафтовики передали уряду акції своїх компаній, каже - це було б справедливо.