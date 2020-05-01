Скончался "вице-премьер" оккупационной власти Крыма Павел Королев. Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19, передает "РБК".

Причины смерти Королева не сообщаются, ему было 60 лет.

Павел Королев вступил в должность "вице-премьера" Крыма в декабре 2016 года. На своем посту он курировал работу оккупационного "министерства имущественных и земельных отношений", а также "комитета по государственной регистрации и кадастру". До назначения в аннексированный Крым Королев четыре года занимал пост заместителя министра экономического развития России.

Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение распространения COVID-19, а достоверные факты о числе зараженных - тщательно скрываются.