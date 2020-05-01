В четверг, 30 апреля, на железнодорожном переезде вблизи села Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области случилось жуткое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai Matrix выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом", - говорится в сообщении.

В автомобиле находилось 2 человека: мужчина 1952 года рождения и женщина 1954 года. Они погибли на месте происшествия.

Тела погибших извлечены из поврежденного транспортного средства. Автомобиль убрано с железнодорожного пути. Отмечается, что к оказанию помощи было привлечено 6 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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