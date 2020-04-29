В Киеве 7 авто попали в ДТП [ Редактировать ]
В среду, 29 апреля, в Киеве произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу 7 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции столицы.
Так, на бульваре Дружбы народов из-за несоблюдения дистанции водителем Mercedes произошло столкновение 7 автомобилей. Инцидент произошел тогда, когда автомобили медленно двигались в потоке.
"Автомобиль Mercedes совершил столкновение с Renault, а тот, в свою очередь с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот - Skoda. Последним в этой цепочке оказался автомобиль Lexus", - рассказали в полиции.
Отмечается, что на водителя Mercedes были составлены административный протокол по ст. 124 и постановление по ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях: нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП, и управление транспортным средством лицом без соответствующих документов.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.
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