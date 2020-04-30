В Днепре произошло серьезное ДТП, много пострадавших [ Редактировать ]
В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Об этом передает "РБК-Украина".
Как сообщается, авария произошла на улице Энергетической. Водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону проспекта Богдана Хмельницкого по встречной полосе, после чего допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen. Автомобили двигались на большой скорости и столкнулись лоб в лоб.
В результате ДТП пострадало 5 человек, которых срочно госпитализировали в 16-ю больницу им. Мечникова. Все подробности случившегося выясняются правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.
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