В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Об этом передает "РБК-Украина".

Как сообщается, авария произошла на улице Энергетической. Водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону проспекта Богдана Хмельницкого по встречной полосе, после чего допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen. Автомобили двигались на большой скорости и столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП пострадало 5 человек, которых срочно госпитализировали в 16-ю больницу им. Мечникова. Все подробности случившегося выясняются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.