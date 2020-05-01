Сколько времени продлится пандемия коронавируса: ответ ученых [ Редактировать ]
Пандемия коронавируса может продлиться два года. Ее смогут взять под контроль только после появления коллективного иммунитета у 2/3 населения Земли.
Об этом свидетельствуют данные исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США, пишет Bloomberg.
Согласно данным исследования, коронавирус сложнее контролировать, поскольку его могут переносить люди без выраженных симптомов болезни. Ожидается, что пандемия будет возвращаться несколькими волнами, которые могут продолжиться и после 2022 года.
"Правительственные сообщения о рисках должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится. И что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ назвали лидера по распространению коронавируса в Европе.
Также мы писали о том, что Италия приблизилась к победе над коронавирусом.
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