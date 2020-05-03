Ничего святого: задержана банда, воровавшая иконы их церквей [ Редактировать ]
Правоохранители задержали в Тернопольской области членов преступной группировки, которая промышляла воровством икон из храмов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
На протяжении 2018-2020 годов злоумышленники совершили ряд краж старинных икон из церквей в разных областях Украины. Последняя кража состоялась 30 апреля 2020 из храма в селе Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года. Полицейские обнаружили их при обыске домов подозреваемых.
В операции по задержанию "иконной банды" приняли участие более 70 правоохранителей, аресты и обыски происходили в Одессе, Киеве и Хмельницком. Следователи нашли и изъяли огромное количество старинных икон и других предметов культа.
Был задержан организатор преступной группировки и два его помощника. Они предстанут перед судом по статье "Кража, совершенная преступной группой в крупных размерах" (ч. 3 и 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Им грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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