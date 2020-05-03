В США разрабатывают 14 вакцин от COVID-19 по программе администрации президента [ Редактировать ]
В США по программе Белого дома "Сверхзвуковая скорость" разрабатывают 14 вакцин от коронавируса COVID-19. Они были отобраны более чем из 90 образцов. Об этом сообщает телеканал NBC.
Вакцины будут проходить испытание в течение двух недель. Предполагается, что останется 6-8 из них. В администрации президента США рассчитывают, что по крайней мере одна вакцина успешно пройдет все испытания и будет запущена в производство. Лечить людей с ее помощью начнут в январе 2021 года.
Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19.
По состоянию на 3 мая коронавирус подтвержден у 3,43 млн человек по всему миру. Из них более 243 тысяч умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.
Как сообщали "Подробности", США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что вспышка коронавируса в Китае приняла характер пандемии. По мнению главы Белого дома, организация своевременно не предоставила правдивую информацию о COVID-19.
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